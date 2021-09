Strefa parkowania przy Orientarium w Łodzi będzie płatna siedem dni w tygodniu. Bez darmowego parkowania przy zoo w Łodzi!

Dlaczego strefa będzie płatna?

Do rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o al. Unii między stadionem ŁKS a ul. Konstantynowską i w starym śladzie ul. Krakowskiej formalnie ma dojść na sesji Rady Miejskiej 15 września, a już pojawiają się scenariusze kolejnych rozszerzeń.

Radni dyskutowali o nowych odcinkach SPP na czwartkowym (2 września) spotkaniu komisji transportu i ruchu drogowego. Sprawa jest dość pilna i budzi kontrowersje, bo miasto Łódź zakłada, że po otwarciu Orientarium do miasta zjedzie się cała Polska, zatem miejsca do parkowania trzeba usystematyzować i zamienić na odpłatne.

Stąd głównym parkingiem dla Orientarium ma być płatny parking Atlas Areny, w płatny parking z którego mogliby korzystać również odwiedzający Orientarium miałby się zamienić parking Aquaparku Fala, a do tego po przejściu przez Radę Miejską od listopada łódzka Strefa Płatnego Parkowania Miałaby się rozszerzyć o wspomniane odcinki al. Uni i ul. Krakowskiej, co ma dać w sumie od 1 tys. miejsc do parkowania.