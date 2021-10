Strzały i pościg we Włodzimierzowie i Sulejowie. Policjanci gonili poszukiwanego i strzelali w opony samochodu Marek Obszarny, mat. KMP

Strzały i pościg we Włodzimierzowie i Sulejowie. Policjanci gonili poszukiwanego i strzelali w opony samochodu. KMP Piotrków Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Strzały z pistoletu słychać było we Włodzimierzowie i Sulejowie w niedzielę późnym wieczorem, 24.10.2021. Okazało się, że był to pościg za poszukiwanym 35-letnim przestępcą. Policjanci gonili go i strzelali w opony samochodu.