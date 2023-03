Studniówki 2023 w Łodzi i województwie łódzkim. Przypominamy, jak tegoroczni maturzyści z regionu tańczyli poloneza na swoich studniówkach

Studniówki 2023 w Łodzi i województwie łódzkim

Przez styczeń, luty i początek marca w Polsce i województwie łódzkim trwał sezon studniówkowy. Maturzyści w garniturach i maturzystki w pięknych, balowych sukniach przyjeżdżają na sale bankietowe na swój wyjątkowy studniówkowy bal. To jedyna taka noc w życiu każdego ucznia, z którą związane jest wiele tradycji. Najpopularniejszą z nich jest polonez rozpoczynający każdą studniówkę.

Tradycyjny polonez na łódzkich studniówkach

Zwyczaj tańczenia poloneza na studniówkach został zapoczątkowany prawdopodobnie w XIX roku. To właśnie wtedy zaczęły być powszechne same bale maturalne. Polonez jako taniec składa się z prostych kroków, które każdy może opanować. Nie znaczy to jednak, że taniec nie może być reprezentacyjny - często składa się z wyjątkowych figur, które robią wrażenie na widzach.