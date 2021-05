Stylowy ogród w centrum miasta, czyli spacer śladami Poznańskich. Ogród przy pałacu Poznańskiego w Łodzi otwarty!

Pałac Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej należy do najbardziej charakterystycznych symboli Łodzi - to zabytek klasy europejskiej, wymagający szczególnej dbałości. Efektowną, XIX-wieczną rezydencję fabrykanta otaczał wielki ogród ciągnący się od ulicy Ogrodowej do ulicy Drewnowskiej, aż do koryta rzeki Łódki. Teraz ogród jest znacznie mniejszy. Do naszych czasów zachowała się architektura obecnego podjazdu, rotunda i schodki prowadzące do alejek oraz latarnie gazowe w formie posągów przedstawiających strażników trzymających pochodnie. W ogrodzie nadal możemy podziwiać roślinność, która pamięta spacery rodziny Poznańskich, pozostał też niezwykły nastrój.

- Ogród przy pałacu Izraela Poznańskiego przeszedł ogromną metamorfozę - wyjaśnia Sławomir Mikołajczyk, p.o. dyrektora Muzeum Miasta Łodzi. - Naszym głównym celem było przywrócenie go do pierwotnego charakteru i wyglądu. W ramach remontu naprawiliśmy i wzmocniliśmy elementy murowane znajdujące się w bezpośredniej bliskości pałacu. Wykonaliśmy między innymi nowoczesną izolację, dzięki której przetrwają one kolejnych sto lat. Wymieniliśmy i ujednoliciliśmy nawierzchnię (kostka granitowa) wszystkich alejek na terenie ogrodu. Posadziliśmy dwadzieścia nowych drzew oraz ponad tysiąc krzewów i zieleni niskiej. Ogród został wyposażony w nowe ławki i kosze na śmieci. Została również przebudowana północna brama wjazdowa, tak, by nawiązywała stylistyką do bramy wejściowej na teren Manufaktury oraz ogrodzenie oddzielające ogród od centrum handlowego. Ogród wzbogacił się o system automatycznego nawadniania. Wymieniona została też stara instalacja elektryczna, a w miejsce typowych słupów oświetleniowych zainstalowaliśmy dziewięć stylizowanych latarni. Ogród dostępny jest dla wszystkich, którzy wykupili bilet wstępu do naszego muzeum.