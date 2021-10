Sukces drużyny Raptors z Politechniki Łódzkiej w Japonii. Studenci z Łodzi symulowali usuwanie katastrofy w Fukushimie

Studenci z Łodzi zdobyli podium na zawodach World Robot Summit w Fukushimie

Raptors PŁ to studencki zespół, zajmujący się budowaniem tzw. łazika marsjańskiego (czyli pojazdu na wzór tych, które lądują na czwartej planecie od Słońca). Jednak w Fukushimie zadaniem wysłanego do tego miasta z Łodzi robota były zadania związane z zapobieganiem katastrofom w zakładach przemysłowych (Fukushima to dość „trafnie” dobrane miejsce takich zawodów – w 2011 r. w tamtejszej elektrowni atomowej doszło do serii wypadków jądrowych w wyniku tsunami spowodowanego przez trzęsienie ziemi). Do tej kategorii zawodów – zgodnie z informacjami organizatorów World Robot Summit – zgłosiło się 10 drużyn (oprócz łodzian, sześć japońskich, Amerykanie, Niemcy i Austriacy).