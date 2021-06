W Kościele Katolickim wspomnienie św. Krzysztofa przypada co roku 25 lipca. I najczęściej w bliskości tej daty parafie zachęcają do poświęcenia pojazdu (w 2021 r. akurat będzie to niedziela – ten termin kierowcom oraz innym prowadzącym zaproponowała już np. łódzka Parafia św. Jana Chrzciciela).

Jednak Parafia Przemienienia Pańskiego wybrała na termin tzw. autosacrum już 20 czerwca – w związku z rozpoczynającym się sezonem letnich wyjazdów.