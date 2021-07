Szybka kolej KDP do superlotniska CPK w Baranowie. Wybrano wykonawcę projektu trasy Łódź-Sieradz-Wrocław. Drugi tunel kolejowy w Łodzi?

Kolej Dużych Prędkości

Drugi z przetargów, który rozstrzygnięto w tym samym czasie, to zaprojektowanie trasy w Wrocławia do Wałbrzycha i dalej do granicy z Czechami. Wykona je firma BBF za 15,1 mln zł netto.

Tym samym CPK ma już wykonawców kluczowych projektów KDP dla Łodzi i regionu łódzkiego. Przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla 140 km. odcinka tzw. szprychy kolejowej nr 9 między Warszawą a stacją Łódź-Niciarniana przygotuje to samo konsorcjum, które zajmie się trasą Łódź - Wrocław via Sieradz, tyle, że za 24,7 mln zł.

Wybrano projektanta tunelu pod Łodzią

Wcześniej wybrano projektanta tunelu pod Łodzią, którym bez zatrzymywania się przejadą pociągi szybkiej kolei i dalekobieżnych. Przebiegnie pod centrum Łodzi w okolice Dworca Kaliskiego, a potem pod ul. Bratysławską z wylotem za ul. Obywatelską, a następnie szybka linia ma biegnąć wzdłuż konwencjonalnej linii do Sieradza. Drugi - poza drążonym obecnie średnicowym - tunel w Łodzi, liczący około 4 km. ma zostać wybudowany w latach 2023-27.