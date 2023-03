Tak bawiły się panie w restauracji Stacja Polana w Sulejowie. Już świętowały Dzień Kobiet 2023 ZDJĘCIA

- Świętuję Dzień Kobiet 2023 w Sulejowie razem z siostrami, jesteśmy z dużej rodziny, mam sześć sióstr, pochodzimy z okolic Sulejowa, choć ja od 20 lat mieszkam w Warszawie - mówi Paulina Zwolińska z domu Twardowska. Zapoczątkowaliśmy to dawno temu, po śmierci mamy postanowiłyśmy, że zawsze będziemy sobie organizować taki Dzień Kobiet. Z czasem każda z sióstr ma dorosłą córką, także nasz krąg się powiększa. Mężczyźni zostają w domu z małymi dziećmi, a my raz spędzamy czas razem w kobiecym towarzystwie. Nawet jak w rodzinie jest żałoba, to spotykamy się w tym dniu bo on jest dla nas od lat. To nasze święto i raz w roku możemy poświęcić czas na odreagowanie. Namawiam wszystkie kobiety, pielęgnujmy to w sobie. to jest kilka godzin raz w roku, naprawdę warto.