Tak Widzew rozpaczał podczas meczu z Wartą. Zdjęcia z meczu

Widzew Łódź - Warta Poznań 0:2 (0:1)

Zmiany w składzie Widzewa

Musimy myśleć o czwartym miejscu, bo podium po ostatniej kolejce nieco się oddaliło. Widzew przystąpił do meczu z Wartą po lawinie pochwał i komplementów za grę w spotkaniu z Legią. Trener Janusz Niedźwiedź mobilizował podopiecznych na słabszego (teoretycznie) rywala, musiał też zmienić skład. W porównaniu do zestawienia z Legią: Mato Milosa zastąpił Dominik Kun, Juliusza Letniowskiego – Kristoffer Hansen, a Jordiego Sancheza – tak jak przewidywaliśmy w zapowiedzi meczu Łukasz Zjawiński.

Warta od początku meczu na Widzewie dała sygnał, że nie zamierza się łodzian bać. Ale to Widzew był bliski uzyskania prowadzenia. Byłoby 1:0 gdyby Bartłomiej Pawłowski w 6 minucie z wolnego strzelił centymetry niżej. A tak piłka trafiła w poprzeczkę. Niewykorzystanie okazje się mszczą. Już w 12 minucie po rożnym i wrzutce piłkę do siatki wpakował Słowak Adam Zrelak, ale najpierw sędzia pokazał, że był spalony. Później jednak skonsultował swą decyzję z wozem VAR i podjął inną. Dużo gorszą dla Widzewa. Gol!