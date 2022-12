Targi Sztuki Studenckiej Edycja Świąteczna 2022. Kiermasz na łódzkiej ASP. Ile kosztują artystyczne prezenty?

Targi artystycznych prezentów i upominków zorganizowali w sobotę studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Można było kupić unikatowe dzieła łódzkich studentów i absolwentów ASP.

Najtańsze gadżety można było wyszperać już za 5 zł. W tej cenie były robione na drutach ozdobne kwiatuszki. Ale już ręcznie robione wełniane czapki kosztowały 100 zł. Można było nawet zamówić ręcznie robione obuwie. Para takich butów kosztuje u artysty 600 zł.

Do wyboru było też sporo ceramiki. Ręcznie robione na kole garncarskim czarki można było kupić za 60 zł, kubeczki z uszkami za 75-110 zł w zależności od rozmiaru. - Każdy jest inny, osoby obdarowane mogą się do takiego kubka przyzwyczaić - zachęcała Judyta Antoniuk z pracowni Tak To Widzę.

Na artystycznym kiermaszu nie zabrakło grafik, plakatów i artystycznych wydruków do powieszenia na ścianach. Te ostatnie w zależności od formatu kosztowały od 15 do 65 zł. Jak wyjaśniała ich twórczyni Nina Dębowiak takie wydruki robione są na grubszym papierze niż wydruki które robimy na co dzień.