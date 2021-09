TAURON Giganci Siatkówki 2021: PGE Skra Bełchatów przegrała z Galatasaray Stambuł. Turniej wygrał Jastrzębski Węgiel

Jastrzębski Węgiel mecz z Fenerbahce HDI Stambuł miał pod kontrolą i wygrał 3:1.

Mecz Jastrzębskiego Węgla z Fenerbahce HDI Stambuł zapowiadał się wyjątkowo. Na parkiecie mieliśmy bowiem oglądać czterech aktualnych mistrzów olimpijskich - Francuzów: Yacine'a Louatiego (Fenerbahce), Benjamina Toniuttiego, Stephena Boyera oraz Trevora Clevenota (wszyscy Jastrzębie). To była wyjątkowa sytuacja, która pokazuje rangę turnieju TAURON Giganci Siatkówki.

Pierwszy set nie miał właściwie historii. Jastrzębski Węgiel szybko objął prowadzenie, a potem je powiększał (15:8). Mistrzowie Polski dobrze zagrywali, dobrze radził sobie Tomasz Fornal, a Benjamin Toniutti trafnie dzielił piłki. Kiedy trzeba było, to dokładali do tego blok. Fenerbahce HDI nie miało argumentów, by się przeciwstawić tym atutom. Wynik 25:16 mówi wszystko.

Początek drugiej partii był trochę bardziej wyrównany, ale z czasem jastrzębianie objęli trzypunktowe prowadzenie (10:7). Po stronie tureckiej jak w ukropie uwijał się libero Burak Mert, ale jego koledzy radzili sobie gorzej. Przy czteropunktowej stracie (13:9) Daniel Castellani poprosił o czas. Efekt był połowiczny, bo chociaż udało się zdobyć dwa punkty z rzędu, to za moment dwukrotnie odpowiedział Jurij Gladyr - atakiem i mocną zagrywką. Potrzebna była kolejna przerwa dla Fenerbahce HDI (15:11). Wszystko zmierzało do szczęśliwego dla Jastrzębia końca, lecz na zagrywkę wszedł Metin Toy i pomógł kolegom odrobić straty (20:19). Na szczęście końcówka należała do ekipy Andrei Gardiniego (25:21).