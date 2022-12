Tauron Liga. Emocje w Łodzi w zwycięskim meczu siatkarek Grot Budowlanych

Z wysokiego C zaczęły mecz podopieczne trenera Macieja Biernata. Dominowały na siatce i pewnie wygrały do 18.

Drugą partię łodzianki zaczęły gorzej – przegrywały 1:4, ale szybko zwarły szyki i odrobiły straty. Gdy na zagrywce stanęła Ewelina Polak łodzianki zdobyły dwa punkty z rzędu i uzyskały bezpieczną przewagę. Troszkę się obawialiśmy, gdy przy wyniku 23:19 łodzianki straciły trzy punkty z rzędu, ale ostatnie słowo należało do siatkarek prezesa Marcina Chudzika. Ataki Aleksandry Kazały i Julii Kąkol pozwoliły wygrać seta.

Wiele emocji było w trzecim secie, niestety, w decydujących momentach więcej zimnej krwi wykazały kaliszanki.

Czwarta partia była jeszcze bardziej pasjonująca. Łodzianki prowadziły 16:11, ale doszło do nerwówki – 19:18. Po weryfikacji sędzia zmienił wynik na 20:17. Mimo to kaliszanki wyrównały (21:21), a później prowadziły 24:23. Łodzianki obroniły się i miały piłkę meczową. Nie wykorzystały jej. Drugiego, trzeciego i czwartego meczbola także. Dopiero piąty po zagrywce Dominiki Sobolskiej przesądził o wygranej.

MVP - Melis Durul.

Kiedy łodzianki zagrają na europejskiej arenie? Grot Budowlani zagrają w 1/16 finału Pucharu CEV z CSO Voluntari 2005 z Rumunii. Spotkanie w Łodzi odbędzie się 14 grudnia o 18.00.

Grot Budowlani Łódź – MKSKalisz 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 30:28)

Grot Budowlani: Judyta Gawlak 4, Melis Durul 24, Aleksandra Kazała 17, Dominika Sobolska 14, Ewelina Polak 1, Monika Fedusio 17, Justyna Łysiak (l) oraz Małgorzata Lisiak 1, Justyna Kędziora, Martyna Łazowska, Julia Kąkol 1, Adrianna Kukulska 1. Trener: Maciej Biernat. ą