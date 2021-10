Teatr: Festiwal młodości startującej w artystyczną dorosłość

Festiwal Szkół Teatralnych jest wyjątkowy, ważny i niezwykle potrzebny, nie tylko naszemu miastu - co z jednej strony jest udowadnianą przy każdej edycji oczywistością, a z drugiej nigdy przecież dość przypominania o tym decydentom, odpowiedzialnym za wspieranie takich przedsięwzięć (w tym roku, na szczęście, władze Łodzi nie tylko podjęły decyzję o dofinansowaniu imprezy, ale również zdają się w pełni przekonane do znaczenia tego wydarzenia, z czym różnie bywało). Siła festiwalu tkwi w jego corocznej świeżości, bo przecież na scenie stają studenci-dyplomanci wydziałów aktorskich państwowych szkół teatralnych, którzy dopiero rozpoczynają swoje wspaniałe (oby!) zawodowe kariery. Ale także w niepospolitej energii, żywiole młodości, którym festiwal pulsuje, który promieniuje na całe miasto, i który co rusz daje o sobie znać, chociażby burzą braw, okrzykami oraz niepokojącym opiekunów konstrukcji budynków festiwalowych teatrów wyrażającym entuzjazm głośnym tupaniem licznych uczestników w podłogę widowni - czego mogliśmy doświadczyć już podczas inauguracji bieżącej edycji wydarzenia na Dużej Scenie Teatru Nowego im. K. Dejmka.