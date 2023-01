Teatr Nowy w Łodzi - recenzja: Teatr według kiepskich pomysłów

Inscenizacja „Hamleta we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešana na Dużej Scenie łódzkiego Teatru Nowego im. K. Dejmka, popełniona przez Roberta Talarczyka, to nonszalancki przejaw klasizmu. Oto tak zwana inteligencja, reprezentanci grupy oświeconej, wykształconej, obytej, dokonującej jedynych właściwych wyborów zasiadają na widowni, aby ponaśmiewać się z prostaków, by nie powiedzieć chamów, którzy chlają bimber, zagryzając kiełbasą, nie wyrośli z gumiaków i co kilka zdań rzucają „mięsem”, kompletnie przy tym bez wdzięku. Ustawia się ten obraz z takim zapamiętaniem, iż ów akt staje się chamstwem, z którego kpi. Zniuansowaną, energetyczną sztukę chorwackiego autora reżyser wraz z odpowiedzialnym za adaptację tekstu i dramaturgię Miłoszem Markiewiczem odzierają z niedopowiedzeń, stwarzając wyłącznie dosadną okoliczność do wytykania bohaterów spektaklu palcami: tak, tak, to oni słuchają disco polo i głosują na jedyną słuszną partię. Nie to, co my! Rycząca ze śmiechu, przy co bardziej grubiańskich pomysłach twórców, spora część premierowej widowni udowodniła jednak, iż takie myślenie padło na podatny grunt. Lecz niewiele ma to wspólnego z teatrem - tym bardziej, jak to przedstawia siebie dzisiaj „Nowy”, społecznym, zaangażowanym. Realizatorzy roz...bili bowiem w drobny mak lustro, które przed odbiorcami postawił w swoim dramacie Brešan. I to w stylu rodzimych kabaretów, nawet bez wyciągania zwierciadła z pokrowca.