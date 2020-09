Teatr Studyjny w Łodzi: „Mewa” uskrzydli młodych aktorów u progu kariery

Teatr Studyjny w Łodzi rozpocznie nowy sezon premierą spektaklu dyplomowego studentów Wydziału Aktorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej - „Mewa” Antoniego Czechowa. Reżyserem spektaklu, a także autorem scenografii i reżyserem światła jest znakomity twórca teatralny Grzegorz Wiśniewski (który w „Studyjnym” zrealizował już takie doskonałe przedstawienia jak „Shopping and fucking” Marka Ravenhilla, „Kamień” Mariusa von Mayenburga czy „Maria Stuart” Fryderyka Schillera). Premierowe pokazy 12 i 13 marca na Dużej Scenie Teatru Studyjnego.

„Mewa” powstała w 1895 roku. Akcja sztuki rozgrywa się na rosyjskiej wsi na przełomie XIX i XX wieku, ale to ponadczasowa opowieść o teatrze, aktorach, sztuce, życiu i jego nieuchronnym przemijaniu, niespełnionych marzeniach, pięknie, dokonywanych wyborach. Reżyser zaś ubiera aktorów we współczesne kostiumy.

- Nie chodzi o to, by uwspółcześniać Czechowa na siłę, ale podkreślić jego niezmienną aktualność, wyjątkową w obecnej sytuacji - mówi Grzegorz Wiśniewski. - Jest bowiem w nim coś dekadenckiego, jakiś schyłek i wyczerpanie, a także rozpaczliwe szukanie dróg wyjścia z tej beznadziei. A to przecież dziś właśnie odczuwamy. Pracując nad tym spektaklem postanowiłem wyjść od słów, które wypowiada Kostia do Sorina: „Wujku, to jest właśnie teatr, pusta scena, żadnych dekoracji”. Postanowiłem ogołocić Czechowa ze wszystkich elementów rodzajowych i pozostawić samo jądro jego dramatu. Myślę, że dla studentów aktorstwa przygotowanie „Mewy”, która jest między innymi traktatem o teatrze i międzypokoleniową dyskusją o istocie teatru, to doskonała puenta ich pracy w szkole.