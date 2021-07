Toksykologia przeniesiona do CSK. Jednak pracuje tu tylko dwóch lekarzy toksykologów z Instytutu Medycyny Pracy

Od 1 lipca łódzka toksykologia została przeniesiona z Instytutu Medycyny Pracy do Centralnego Szpitala Klinicznego. Pacjenci trafiają do nowego szpitala, ale większość lekarzy już tam nie pracuje.Na zdjęciach: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego do której trafiają teraz zatruci mieszkańcy ŁódzkiegoCZYTAJ DALEJ >>>.

Matylda Witkowska