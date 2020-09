Tomaszów Mazowiecki i okolice: jednodniowa wycieczka do doliny Pilicy

Niecałe 60 kilometrów od Łodzi znajduje się niesamowita okolica, która w przeszłości przyciągała nawet rosyjskich carów. Jeśli jeszcze nie odwiedziliście Spalskiego Parku Krajobrazowego w dolinie Pilicy – najwyższy czas to nadrobić. Województwo Łódzkie w 2020 zachęca do turystyki regionalnej i odkrycia malowniczych miejsc, które są tak blisko nas!

Myśleliście, że tylko Łódź słynęła z przemysłu włókienniczego? Nic bardziej mylnego! To właśnie w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęła się włókiennicza "kariera" całego regionu. Do dziś w Tomaszowie zachowały się budynki, które przypominają o jego industrialnej historii, jak Kamienica Rodziny Knothe, czy teren dawnych Zakładów Tkanin Wełnianych Mazovia przy ulicy Barlickiego (te ostatnie to świetne miejsce dla fanów opuszczonych i porzuconych budynków). Ostatecznie przemysł włókienniczy przeminął w Tomaszowie wraz z końcem PRL-u, jednak industrialna architektura XIX wieku to nie jedyny powód, dla którego warto odwiedzić ten niepozorny region... Czy wiesz że...

najstarszy budynek fabryczny w całym województwie łódzkim (a może i w całym kraju) mieści się w Tomaszowie Mazowieckim? To Fabryka Batavia. Tomaszowska Okrąglica Skansen rzeki Pilicy

Pierwszym przystankiem, tzw. "Tomaszowskiej Okrąglicy" jest Skansen Rzeki Pilicy. Znajdziecie tu sporo eksponatów poświęconych właśnie Pilicy, ale nie tylko. W interesującym, starym młynie mieści się kolekcja poświęcona młynarstwu. Niedaleko stoi Wolbórka - imponująca poczekalnia kolejowa przeniesiona tu z Czarnocina, a także pojazdy wojenne z okresu II wojny światowej. Skansen jest otwarty od godziny 10, a bilety kosztują naprawdę niewiele: za normalny zapłacimy 7, a za ulgowy 5zł.

Urzekający rezerwat krajobrazowy, który swoją nazwę zawdzięcza błękitnym plamom widocznym na powierzchni wody. Te plamy to efekt silnie pulsujących źródeł , które wypychają piasek z dna. Błękitny kolor jest złudzeniem optycznym : woda z wapiennych źródeł pochłania czerwone światło, a odbija od dna zielone i niebieskie. Zjawisko najlepiej zaobserwujecie podczas słonecznego dnia. Kameralne Niebieskie Źródła to idealna propozycja, aby przespacerować się wśród natury. Ścieżka edukacyjna szczegółowo wytłumaczy Wam zachodzące tu zjawiska oraz przybliża miejscową florę i faunę.

Dawna kopalnia piasku kwarcowego. Piasek był tak drobny i biały, że świetnie sprawdzał się jako element wystroju - mieszkańcy wysypywali nim podłogi izb. Następnie znalazł swoje zastosowanie w przemyśle szklarskim. Z grotami wiązało się wiele legend, a ich ciekawe i tajemnicze wnętrza wypełnione białym piaskiem latami przyciągały ogrom turystów. Od 2012 Groty przeszły gruntowne prace aranżacyjne i otworzono je dla zwiedzających. Koniecznie musicie sprawdzić nową trasę podziemną, której górniczy charakter pozwala dokładnie obejrzeć całą przestrzeń grot. Ruch turystyczny w Grotach odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19. Zobacz również: Niebieskie Źródła idealne na jednodniową wycieczkę

_ Wskazówka organizacyjna: Jeśli chcielibyście wydłużyć swój pobyt w dolinie Pilicy, ok. 4 km od Grot Nagórzyckich znajduje się Zalew Sulejowski - znakomite miejsce na mapie województwa łódzkiego, które powinien odwiedzić każdy amator żeglarstwa. Liczne pola biwakowe oraz przystanie jachtowe pozwolą Wam bezpiecznie "zacumować" na noc lub dwie. _ Spalski Park Krajobrazowy - Spała

I, faktycznie, Spalski Park Krajobrazowy to jeden z tych obszarów, których piękno zostało docenione już w przeszłości. Spałę upodobali sobie już rosyjscy carowie, którzy przyjeżdżali polować w lasach Puszczy Pilickiej. Następnie, tę niepozorną wioskę zaczęli odwiedzać prezydenci Rzeczypospolitej i do dzisiaj pełni ona funkcję letniej rezydencji prezydenckiej. Obecnie zwiedzić tu można drewniany kościół, rzeźbę słynnego żubra z brązu oraz ciekawy most nad Pilicą. Spalski Park Krajobrazowy - Inowłódz oraz wojskowe atrakcje W Inowłodzu znajdziecie wspaniały przykład architektury romańskiej, a mianowicie kościół pod wezwaniem św. Idziego. Znajduje się na wzgórzu, dzięki czemu odwiedzając kościół możecie podziwiać okolicę, jak z punktu widokowego. W dolinie rzeki warto zwiedzić zamek Kazimierza Wielkiego. Budowla została zniszczona podczas potopu szwedzkiego i odbudowana dopiero w roku 2007 z funduszy Unijnych. Jeśli wciąż Wam mało ciekawych zabytków w Inowłodzu, odwiedźcie gotycki kościół św. Michała oraz żydowską synagogę.

Zobacz także: Zdjęcia do serialu Korona Królów w Inowłodzu Dodatkową rozrywką dla dzieci (a także amatorów historii II wojny światowej) będą bunkry poniemieckie w Konewce oraz w Jeleniu. Mimo, że jest to ewenement na skalę światową - o jego istnieniu wie niewiele osób. Może czas to zmienić, odwiedzając okolice Tomaszowa? 400 metrowe bunkry zostały zaprojektowane tak, aby pomieścić całe składy pociągów sztabowych. Potężne schrony można zwiedzać w Konewce trasą turystyczną "Bunkier w Konewce". Podobny bunkier w Jeleniu na razie nie doczekał się turystycznej oprawy, jednak dodaje to tej niezwykłej budowli tajemniczości. Wskazówka dla aktywnych: Spalski park krajobrazowy znakomicie zwiedza się na rowerze! Proponujemy trasę: Smardzewice - Sługocice - Brzustów - Inowłódź - Konewka - Spała - Jeleń - Tomaszów.

Jak dojechać? Do Tomaszowa Mazowieckiego dojedziecie w mniej niż godzinę pociągiem ŁKA, Regio czy InterCity. Koszt takiej podróży to od 12 do 21 zł. Samochodem dojazd drogą A1 zajmie Wam ok. 1,5h. Rowerowa wycieczka to 52 km przez Andrespol, która zajmą około 3h. Cykl zrealizowano pod patronatem Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego we współpracy z Województwem Łódzkim



