Tragedia w mieszkaniu na Bałutach. Matka pijana w łóżku, a jej córka nie żyje. Co było przyczyną jej śmierci?

Tragedia w Łodzi: śmierć dziecka

Do tragedii doszło na Bałutach w mieszkaniu, w którym przebywała 37-latka gospodyni i jej dwie córki z różnych związków: 3-letnia i 2-miesięczna. 21 marca około godz. 18 służby zostały zaalarmowane, że młodsza z dziewczynek nie daje oznak życia. Niestety, była to prawda. Na miejscu zjawila się załoga karetki pogotowia, która natychmiast przystąpiła do ratowania niemowlęcia. Niestety, nie udało się. W szpitalu lekarze stwierdzili zgon.

Okazało się, że 37-latka miała 1,3 procent alkoholu w organizmie. Ponadto ustalono, że była pod wpływem narkotyków. Szczegółowe badania wykazały, że zażyła amfetaminę. Kobioeta trafiła do policyjnej izby zatrzymań. Ruszyło śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Łódź – Bałuty. Ciało dziecka poddano sekcji w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi.