Transfery Widzewa. Kibice Widzewa się niepokoją. Widzew może skorzystać na zmianach w Lechu

Na początku przygotowań drużyna będzie pracowała na boiskach w ośrodku szkoleniowym przy ulicy Małachowskiego. W sobotę 18 czerwca, łodzianie zmierzą się w pierwszym sparingu na wyjeździe z mistrzem Polski Lechem Poznań. Tydzień później czeka ich spotkanie kontrolne z pierwszoligowym GKS Tychy.

W środę 28 czerwca pierwsza drużyna wyjedzie na obóz przygotowawczy do hotelu Rado Resort w Woli Chorzelowskiej. W trakcie zgrupowania zaplanowano trzy sparingi. W piątek 1 lipca Widzewiacy zagrają z Sandecją Nowy Sącz i Puszczą Niepołomice, a na zakończenie obozu zmierzą z beniaminkiem Fortuna 1 Ligi Stalą Rzeszów. W zależności od terminu pierwszego meczu w Ekstraklasie drużyna wróci do Łodzi 8 lipca, po sparingu ze Stalą, lub 9 lipca.

Pierwszy mecz w ekstraklasie łodzianie rozegrają w Szczecinie z Pogonią (16/17 lipca). W jakim zagrają składzie?

W drużynie Widzewa nie zobaczymy już na pewno szóstki zawodników. Są to: Mateusz Michalski, Daniel Tanżyna, Przemysław Kita, Patryk Mucha, Tomasz Dejewski i Krystian Nowak. Każdy z nich miał swoje dobre i słabsze okresy gry w Widzewie. Nadal nie wiemy jednak, kto wzmocni drużynę Widzewa, a że takie wzmocnienia są niezbędne nikogo nie trzeba przekonywać. Wiele mówiło się o pozyskaniu Piotra Parzyszka, Alana Czerwińskiego, ostatnio pojawił się temat Macieja Domańskiego ze Stali Mielec. Wszystkie te informacje można chyba między bajki włożyć.

Sytuację z transferami w Widzewie może zmienić roszada na stanowisku trenera Lecha Poznań. Maciej Skorżę ma zastąpić Rafał Janas (syn byłego widzewiaka Pawła Janasa). Dyrektor sportowy Widzewa Tomasz Wichniarek ma bardzo dobre kontakty właśnie z Lechem i jeśli w klubie mistrza Polski zapadną ostateczne decyzje odnośnie składu, być może część z pańskiego stołu skapnie też Widzewowi. Nie wszyscy gracze zmieszczą się w kadrze Lecha, ostatni mogą być pierwszymi w Widzewie.

Tomasz Wichniarek twierdzi, że już na pierwszym treningu Widzewa 9 czerwca pojawi się jakiś nowy piłkarz. Wydaje się, że Widzew przyjął wcale nie taką najgorszą taktykę wyczekiwania. Niech możni tej ligi licytują się i ścigają o najlepszych, a później do zgarniania pozostawionych na lodzie może przystąpić Widzew. Tak przecież powstał pierwszy wielki Widzew – z niechcianych w ŁKSpiłkarzy.

Martwi nas tylko fakt, że kibice coraz bardziej się niepokoją brakiem transferów i głośno dają temu wyraz na forach internetowych. ą