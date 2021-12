Trener Michał Cichy prowadził ŁKS Commercecon. Raul Lozano na meczu Grot Budowlanych. Zdjęcia

W łódzkiej Sport Arenie przy głośnym dopingu kibiców ŁKS pewne zwycięstwo nad BKSBielsko-Biała odniosły siatkarki ŁKSCommercecon. Wiewióry prowadził trener statystyk łódzkiej drużyny Michał Cichy, zastępujący chorego Michała Maska.

W żadnym secie rywalki nie były w stanie nawiązać walki z łodziankami. O ile w pierwszym secie wynik był w miarę honorowy do połowy partii (15:11), to w drugiej był pogrom (17:7). Podobnie łodzianki nie miały problemów w trzecim secie. Wygrały w rekordowym stosunku do 10

MVP spotkania: Veronika Jones-Perry.

Tymczasem siatkarki Grot Budowlanych Łódź stoczyły zacięty bój z beniaminkiem TauronLigi - UNIw Opolu. Trenerem UNI Opole jest Nicola Vettori, któryw reprezentacji Polski prowadzonej przez Raula Lozano był statystykiem. I właśnie słynny Raul Lozano był gościem na meczu Grot Budowlanych w Opolu, w dniu piętnastej rocznicy wielkiego sukcesu, kiedy to polscy siatkarze pod wodzą Raula Lozano wywalczyli w Japonii wicemistrzostwo świata.