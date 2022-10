Triumf PGE Skry Bełchatów. Teraz Puchar CEV z Dynamo Apeldoorn

Goście wygrali pierwszą partię, a druga należała do bełchatowian. Wtym secie pokazał się na boisku atakujący Trefla Mariusz Wlazły. Dwa razy atakował, zdobył jeden punkt.

Trzeci set już był dużo łatwiejszy dla siatkarzy z Bełchatowa.PGESkra prowadziła 13:9, a najwięcej punktów zdobywali: Filippo Lanza i Mateusz Bieniek. W drużynie znad morza groźnym punktującym był Bartłomiej Bołądź.

Czwarta partia była wyrównana. Bloki Filippo Lanzy i Mateusza Bieńka dały gospodarzom prowadzenie w meczu 9:7. Trefl walczył, ale od stanu 13:13 wyższość PGESkry nie podlegała dyskusji. Szybko zrobiło się 21:16. Wiele pochwał za swoją grę zebrał Karol Kłos. Dwa asy serwisowe zanotował Dick Kooy. Seta i mecz zakończył skutecznym atakiem Aleksandar Atanasijević. PGESkra wygrała pewnie z każdą minutą meczu grając coraz lepiej.

MVPmeczu został Mateusz Bieniek, ale po odebraniu statuetki szybko wyściskał się z Filippo Lanzą, który też w pełni zasłużył na ten tytuł, zdobywając 20 punktów.

Dynamo Apeldoorn z Holandii będzie rywalem PGE Skry Bełchatów w 1/32 finału Pucharu CEV.

Jako mistrz Holandii drużyna z Apeldoorn w 1. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów grała z zespołem OK Strumica z Macedonii. W pierwszym meczu u siebie wygrała 3:0, w rewanżu przegrała 1:3 i awansowała do 2. rundy kwalifikacji, gdzie dwukrotnie przegrała z portugalską Benfiką (1:3 oraz 0:3).

Jako przegrany z tej rywalizacji Dynamo Apeldoorn trafiło do 1/32 finału Pucharu CEV, gdzie czeka PGE Skra Bełchatów. Pierwszy mecz odbędzie się 19 października w Holandii, rewanż 26 października o 18:00 w Bełchatowie.

PLusliga

PGESkra Bełchatów – Trefl Gdańsk 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:18).

PGESkra Bełchatów: Dick Kooy 10, Karol Kłos 11, Grzegorz Łomacz 2, Filippo Lanza 20, Mateusz Bieniek 13, Aleksander Atanasijevic 14, Konrad Piechocki (l) oraz na zmiany wchodzili: Lukas Vasina, Jakub Rybicki, Wiktor Musiał. Trener: Joel Banks.

Inne mecze: Ślepsk Malow Suwałki – Projekt Warszawa, Cuprum Lubin – Resovia Rzeszów, Czarni Radom – Stal Nysa 1:3, Zaksa Kędzierzyn Koźle – BBTSBielsko-Biała 3:0, AZSOlsztyn – LUKLublin 3:1.

1.Stal Nysa103-111-5

2.Resovia Rzeszów93-09-1

3.Jastrzębski Węgiel93-09-2

4.Zaksa Kędzierzyn-Koźle93-110-4

5.PGE Skra Bełchatów93-111-6

6.Warta Zawiercie83-09-3

7.Trefl Gdańsk62-28-6

8.AZS Olsztyn62-28-7

9.Ślepsk Suwałki31-25-7

10.Czarni Radom31-36-11

11.GKS Katowice31-23-7

12.Cuprum Lubin31-23-7

13.Projekt Warszawa21-24-8

14.BBTS Bielsko-Biała21-34-11

15.LUK Lublin10-44-12

16.Barkom Każany Lwów10-32-9

22.11: PGESkra Bełchatów – Resovia (14.45).