Trwa promocja. Żużlowcy Orła Łódź jadą ze Startem w Gnieźnie, a później z Polonią w Łodzi

To mecz pierwszej kolejki. Szkoleniowiec łodzian Adam Skórnicki zadecydował, że w meczu tym wystąpią: 1. Marcin Nowak, 2. Brady Kurtz, 3. Norbert Kościuch, 4. Piotr Pióro, 5. Aleksandr Łoktajew, 6. Mateusz Dul oraz 7. Jakub Sroka.

Start Gniezno: 10. Peter Kildemand, 11. Kevin Fajfer, 12. Oskar Fajfer, 13. Timo Lahti, 14. Mikołaj Czapla, 15. Marcel Studziński. Do składu Aforti Startu ma powrócić były żużlowiec Orła Łódź Duńczyk Peter Kildemand. Niedawno zawodnik złamał obojczyk, przeszedł operację, ale już wszystko jest w porządku. W miejsce Mirosława Jabłońskiego pojawi się za to Kevin Fajfer.

Orzeł Łódź zajmuje aktualnie 6. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem siedmiu punktów. Start jest oczko niżej – ma tylko sześć punktów. W przypadku zwycięstwa Orzeł przeskoczy w tabeli Polonię Bydgoszcz, z którą zmierzy się w następnym meczu.