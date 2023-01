Trwa rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury. To największa inwestycja w mieście ZDJĘCIA

Największym wyzwaniem logistyka

Budynek powstaje w części w miejscu, gdzie istniała kamienica, którą wybudowano w roku 1889. - Daliśmy radę bez większych problemów zachować ponad 100 letnią ścianę od ulicy Warszawskiej - mówi Damian Miśkiewicz, kierownik kontraktu. - Zabezpieczyliśmy ją konstrukcją stalową i nie ma zagrożenia, żeby uległa uszkodzeniu. Będzie stanowiła połączenie starego historycznego z nowym. Będzie wpisana w elewację szklaną, oczywiście po renowacji i pomalowaniu tynków zgodnie z kolorystyką. Jeśli chodzi o realizację projektu, to największym wyzwaniem jest logistyka. Jesteśmy na Starym Mieście, dojazdy są utrudnione. Mamy tylko jeden ciąg komunikacyjny i wszystkie transporty realizowane są jedną drogą. Jest to wyzwanie. Nie możemy otworzyć w związku z tym całego frontu robót, bo musimy zachować komunikację. Prace przebiegają jednak sprawnie. Roboty fundamentowe powinniśmy zakończyć do połowy lutego, w marcu powinny stanąć mury parteru, kwiecień stropy, a do końca maja cała bryła budynku ma być zadaszona.