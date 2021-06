Tysiące łodzian w Ogrodach Geyera. Kino plenerowe w Łodzi i kuchnie z całego świata w foodtruckach!

Miś Paddington na ekranie plenerowym

Magnesem, który ich przyciągnął, były nie tylko foodtrucki, czyli auta ze specjałami i smakołykami, lecz także kino plenerowe, które właśnie wznowiło projekcje odbywające się w każdy pierwszy weekend miesiąca. Niedawne obchody Dnia Dziecka sprawiły, że w sobotę na wielkim ekranie – siedząc na leżaku - można było obejrzeć drugą cześć przygód misia Paddingtona, natomiast na niedzielę zaplanowano trzecią część innego szlagieru filmowego - „Madagaskar”. Nie jest wykluczone, że kino plenerowe będzie czynne znacznie częściej – co tydzień. Trwają zabiegi, aby tak się stało.

Przysmaki kuchni: od kaukaskiej do amerykańskiej

Jeśli zaś chodzi o gastronomię, to do Ogrodów Geyera przyjechało z całej Polski ponad 30 foodtrucków. Smakosze nie powinni być zawiedzeni, ponieważ do wyboru mieli przysmaki kuchni z całego świata: od kaukaskiej, chińskiej i tureckiej do izraelskiej, włoskiej, amerykańskiej i oczywiście polskiej. Ponadto w dawnym imperium Geyerów nad zakrytą rzeką Jasień działa kilka restauracji, zaś wkrótce zostaną otwarte kolejne. Czynny jest też klub fitness, tak że po okresie obostrzeń związanych z pandemią Ogrody Geyera coraz bardziej rozkwitają.