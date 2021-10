Uchwała anty-LGBT. Na Podkarpaciu oburzenie na wiceministra funduszy i łódzkiego posła PiS

"(...) Radni PiS mówiący przed głosowaniem, że muszą głosować za nową, całkowicie absurdalną) uchwałą, bo "cały czas ktoś z ministerstwa wydzwania" mieli na myśli Pana Ministra lub kogoś z współpracowników Pana Ministra - czytamy na fanpage stowarzyszenia - W tej sytuacji zasadne wydaje się oczekiwanie, iż zechce Pan Minister wyjaśnić mieszkańcom Podkarpacia, co się właściwie wydarzyło, o co w tym chodzi, czemu nasz Sejmik, radni PiS (którzy nie dowiedli siły swego charakteru...) byli zmuszani do przyjmowania uchwały w tak ekscentrycznym brzmieniu?"

Wiceminister Waldemar Buda w połowie września rozesłał do pięciu samorządów województw, które przyjęły Samorządowe Karty Praw Rodzin, w niektórych przypadkach zwane także uchwałami 'anty-LGBT", by jeszcze raz "przeanalizowały i zweryfikowały" treści swoich uchwał, ponieważ według Komisji Europejskiej "mogą zawierać elementy dyskryminacji". List otrzymały samorządy województw Podkarpackiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego i Łódzkiego, którym KE zagroziła wstrzymaniem miliardów euro z najbliższej perspektywy unijnej, a już wstrzymała z fundusze REACT-EU w obecnej perspektywie, co choćby dla Łódzkiego oznacza brak możliwości po sięgnięcie po 26 mln zł. Po liście wiceministra Budy w podkarpackim sejmiku głosami 18 radnych PiS (sześciu było przeciw) uchylono uchwałę "anty-LGBT" i przyjęto stanowisko zatytułowane „Podkarpacie jako Region Utrwalonej Tolerancji”, przez Stowarzyszenie Europa Tradycja nazwane "absurdalnym".