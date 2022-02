Ukraińcy mieszkający w Łodzi. Co oni sądzą o tym co dzieje się w ich ojczyźnie?

Żenia niedawno wrócił z Ukrainy. Mieszka w Czernichowie, 190 kilometrów od Kijowa. Do granicy z Rosją jest 70 kilometrów. Mówi, że to miejsce nazywane jest „trzy siostry”. Bo tu krzyżują się granice Ukrainy, Rosji i Białorusi.

- Byłem dwa tygodnie na Ukrainie – opowiada Żenia. - Codziennie z żoną oglądaliśmy w telewizji ukraińskie wiadomości. O wojnie prawie nic nie mówili. A jak wróciłem do Polski i włączyłem telewizor to tylko wojna na Ukrainie...

Żenia mówi, że na ukraińskich ulicach nie ma paniki. Nie ustawiają się kolejki przed sklepami, nikt nie robi zapasów żywności. Ludzie chodzą do kina, teatru. Robią zakupy w centrach handlowych. O wojnie mówi się najwyżej po cichu, w domu.

- Może ludzie już przyzwyczaili się do wojny? - zastanawia się Żenia. - Przecież cały czas trwają walki w Donbasie. To dla mnie okropne. Ktoś zarabia na ludzkiej krwi, ludzie tam giną. Wielu Ukraińców zgłasza się na wojnę na ochotnika. Ja powołania nie dostałem. Ile razy wracam do domu, na Ukrainę to zaglądam do skrzynki pocztowej. Jest pusta..Powołanie nie przychodzi...