Urlop 2021. O ile dni będzie dłuższy urlop w 2021 roku? Ile dni ma urlop wypoczynkowy? Po jakim czasie przysługuje urlop? 8.05.2021

Czy będziemy wypoczywać o całe pięć dni powszednich dłużej? Okazuje się, że wymiar urlopu wypoczynkowego był omawiany przez Radę Dialogu Społecznego i może zostać uwzględniony w nowym Kodeksie pracy. Możliwe, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Związkowcy proponują wydłużenie urlopu z 26 do 31 dni.

Urlop 2021. O ile dni będzie dłuższy urlop w 2021 roku? Ile dni ma urlop wypoczynkowy? Po jakim czasie przysługuje urlop? Okazuje się, że wymiar urlopu wypoczynkowego był omawiany przez Radę Dialogu Społecznego i może zostać uwzględniony w nowym Kodeksie pracy. Możliwe, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Związkowcy proponują wydłużenie urlopu z 26 do 31 dni.

Urlop 2021. O ile dni będzie dłuższy urlop w 2021 roku? Ile dni ma urlop wypoczynkowy? Po jakim czasie przysługuje urlop? Czy będziemy wypoczywać o całe pięć dni powszednich dłużej w roku? Związkowcy od dawna domagają się wydłużenia urlopu wypoczynkowego z 26 do 31 dni. Ostatnio ich propozycja ponownie stała się głośna; w styczniu omawiali ją członkowie Rady Dialogu Społecznego, czyli przedstawiciele rządu, pracodawców oraz związków zawodowych. Czy jest na to szansa? Okazuje się, że możliwe są różne warianty. Zmiana wymiaru urlopu wypoczynkowego miałaby zostać wprowadzona do Kodeksu pracy wraz z innymi zmianami, dotyczącymi m.in. pracy zdalnej. Nowy kodeks pracy to jedna z niezrealizowanych do tej pory zapowiedzi rządu PiS. Prace nad zmianami miały być sfinalizowane do końca 2020 roku, ale do tego nie doszło – oficjalnie z powodu pandemii. Jedną z kości niezgody był też zapewne wymiar urlopu wypoczynkowego.

Wiele jednak wskazuje na to, że nowy Kodeks pracy wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Nie wiadomo tylko, czy zostanie w nim uwzględniony urlop w nowym wymiarze. Zamiana w Kodeksie pracy 26 dni na 31 dni byłaby dość radykalna, gdyż uwzględniając soboty i niedziele, przyniesie w praktyce półtora miesiąca urlopu, który można byłoby podzielić nawet na trzy dwutygodniowe okresy wypoczynkowe w ciągu roku. Czy wydłużony urlop to dobry pomysł w obliczu pandemii? Pracodawcy i tak odczuwają już skutki kryzysu, a przyznanie pracownikom dodatkowych dni wolnych może sprawić, że będą unikać zawierania umów o pracę. Przedsiębiorcy wskazują, że wskutek pandemii wzrosły koszty prowadzenia działalności, w tym koszty pracy, które rząd dodatkowo zwiększył, wprowadzając wysokie podwyżki płacy minimalnej oraz obciążając przedsiębiorców wkładem do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W związku z oporem przedsiębiorców pojawił się łagodniejszy wariant: więcej dni wolnych nie przysługiwałoby wszystkim pracownikom, a jedynie osobom z 30-letnim stażem pracy, czyli w wieku przedemerytalnym. Jak przekonują związkowcy z „Solidarności”, pięć dodatkowych dni wolnych dla starszych pracowników ułatwiłoby im regenerację, co przełożyłoby się na większą efektywność pracy. Inny, choć zapewne równie trudny do zaakceptowania przez pracodawców wariant to 26 dni urlopu bez względu na staż pracy. Przypomnijmy, że obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym i pozostaje uzależniony od stażu pracy. Osoby, których staż pracy nie przekroczył 10 lat, mają prawo do 20 dni wolnych rocznie, a pracownicy ze stażem pracy powyżej 10 lat – do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Warto wspomnieć, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się jeszcze większej liczby dni wolnych. OPZZ zaproponowało w 2020 r. wprowadzenie 35-dniowego urlopu wypoczynkowego dla każdego pracownika, bez względu na jego staż pracy, wykształcenie i miejsce zatrudnienia. Jak argumentuje OPZZ, „jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów świata i Europy”.

Czy tak jest naprawdę, trudno stwierdzić. W krajach, gdzie urlop wypoczynkowy jest rekordowo długi, a więc m.in. we Francji i Hiszpanii, jego wymiar nie przekracza 30 dni w ciągu roku. Z kolei mieszkańcom takich krajów jak Łotwa, Litwa, Bułgaria i Włochy w ogóle nie marzy się urlop dłuższy niż 20 dni rocznie. Jakie są więc szanse na wydłużenie urlopu? Jeśli prawo do 31-dniowego urlopu wypoczynkowego dotyczyłoby ograniczonego kręgu pracowników, to być może uda się dojść do porozumienia w tej sprawie między związkami, pracodawcami i rządem, bo przecież rząd – w obliczu zbliżających się wyborów – też szuka swojej szansy na wzrost społecznej akceptacji.

