Urodziny Łodzi. Kibice i prezydent Łodzi na stadionie ŁKS. Stadion ŁKS okiem kibica. Zdjęcia

Zwiedzający obejrzeli szatnie, sky-boxy, sale VIP-ów, mogli wejść na płytę stadionu poza boiskiem, aby zrobić sobie zdjęcia. O historii klubu opowiadał Jacek Bogusiak i zorganizował także wyjątkowy konkurs z wiedzy o ŁKS. Trzeba przyznać, że uczestnicy wycieczki wykazali się dużą znajomością tematu. Zwycięzcy konkursu otrzymali wydane przez Jacka Bogusiaka książki o Władysławie Królu (patronie stadionu) o Mistrzowskich Tytułach zdobytych przez sportowców ŁKS o Wspaniałym roku 1957. Przypominamy, że te wyjątkowe książki autorstwa Jacka Bogusiaka można kupić w księgarni Odkrywcy w Łodzi, przy ul. Narutowicza 46.

Zwiedzający zasypali pytaniami przedstawiciela wykonawcy stadionu, firmy Mirbud. Ile stali wykorzystano do budowy stadionu? Jak wielką pojemność ma zbiornik retencyjny, do którego spływa woda z dachu stadionu? Kiedy stadion zostanie otwarty. Odpowiedź na to ostatnie pytanie znamy także my - stadion ŁKS będzie oddany do użytku kibicom wiosną 2022 roku.

Co obejrzeli kibice na stadionie ŁKS? Zobaczmy zdjęcia, które otrzymaliśmy od sympatyka ŁKS Pawła Filipiaka.