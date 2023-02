Urodziny syna bohatera najbardziej spektakularnego transferu w historii ŁKS

Michał Sławuta przyszedł na świat 10 lutego 1977 roku w Częstochowie. Jego ojciec Zdzisław był znanym piłkarzem. W sezonie 1978/1979 został królem strzelców II ligi. W 1979 roku zapragnął go ściągnąć do siebie ŁKS Łódź. Było wielu chętnych na pozyskanie króla Zdzisława, ale ŁKS Był najbardziej zdeterminowany. Wysłał z Łodzi do Częstochowy wóz meblowy, który pod osłoną nocy przeprowadził piłkarza z całym dobytkiem do Łodzi.

Ten fortel nie przyniósł jednak powodzenia. Działacze Rakowa zdyskwalifikowali piłkarza i na debiut w ŁKS musiał czekać cały rok.

Nic dziwnego, że syn króla też musiał zostać piłkarzem. Ale skoro tata był strzelającym gole napastnikiem, to syn został... bramkarzem. Debiutował w ŁKS 12 czerwca 1996 w przegranym meczu z Amicą Wronki. Podobnie, jak ojciec Michał także większość kariery spędził w fińskich klubach. Grał w Pallo-Sepot, FC Haka, FCLahti, Jalkapalloseura Rakuunat, Tampereen Pallo-Veikot, Porin Palloilijat, Musan Salama. W 2011 roku zakończył karierę. Michał Sławuta pojechał do Finlandii na wakacje, a z powodu kontraktów piłkarskich mieszkał w tym kraju 14 lat.