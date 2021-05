Uwaga! Pralnia brudnych pieniędzy w skierniewickim Banku Spółdzielczym. Kolumbijskie kartele prały pieniądze w Polsce!

Afera wybuchła trzy lata temu. W Banku Spółdzielczym w Skierniewicach śledczy zabezpieczyli fortunę w euro, dolarach, złotówkach i funtach szterlingach – w sumie 1,4 mld zł. Pieniądze należały do dwóch spółek z Mazowsza, które jednak – jak podkreśla prokuratura – nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że były to typowe firmy – krzaki, które powstały tylko po to, żeby przelewać na ich konta wielkie pieniądze pochodzące z nielegalnych operacji finansowych.

Fortuna z narkobiznesu w Skierniewicach

O sprawie stało się głośno w całej Polsce. Głos zabrał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który podkreślił, że akcja w Skierniewicach to wielki sukces prokuratury i dotkliwa porażka świata przestępczego. W mediach pojawiły się informacje, że w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach doszło do sensacyjnego i niespotykanego podwojenia depozytów. Okazało się bowiem, że na kontach było 930 mln zł należących do firm, instytucji i osób fizycznych, aż tu nagle pojawił potężny zastrzyk gotówki – 1,4 mld zł. Zgodnie z nowymi przepisami pieniądze te zostały skonfiskowane na rzecz Skarbu Państwa.