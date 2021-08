Venol Atomówki organizują turniej mistrzostw Polski w rugby kobiet

W konsultacji udział wzięły 24 zawodniczki z sekcji seniorskiej oraz U16. Celem było przygotowanie się do kolejnego sezonu. Treningi odbywały się na obiektach RzKS Juvenia Kraków, która ugościła łodzianki. Podczas obozu sekcja U16 rozegrała sparingi z drużyną RC Częstochowa, a w sobotę wspólnie oglądały mecz Ekstraligi Rugby miejscowej Juvenii, która pokonała Pogoń Siedlce.

- Nasza konsultacja doszła do skutku dzięki naszemu sponsorowi tytularnemu Venol Motor Oli Poland, który przekazał znaczną kwotę na organizację oraz wsparciu Urzędu Miasta Łodzi – mówi trener Venol Atomówek Zbigniew Grądys. – za co bardzo dziękujemy. Drużyna seniorska już 11 września rozpocznie sezon, na kalendarz U16 jeszcze czekamy.

Mamy też nie lada gratkę dla kibiców. – 25 września zorganizujemy Turniej Mistrzostw Polski w Łodzi, a to wszystko dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi oraz przychylności dyrekcji MOSiR – dodał trener Zbigniew Grądys.

Zarząd Polskiego Związku Rugby na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia br. powołał nowego Komisarza Rozgrywek Kobiet. Został nim Karol Lewkowicz, prezes i trener KS Rugby Gietrzwałd, Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby. Oby miał okazję jak najczęściej oklaskiwać Venol Atomówki Łódź. ą