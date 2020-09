W GKS Bełchatów trenują wszyscy przed Termaliką

- Trener naszej drużyny Marcin Węglewski ma już do dyspozycji wszystkich piłkarzy, bo to zajęć na pełnych obciążeniach wrócił Patryk Winsztal - mówi Michał Antczak, rzecznik prasowy bełchatowskiego pierwszoligowca. - Piłkarz miał ostatnio problemy zdrowotne i stracił dwa tygodnie sezonu. Pozostali gracze są zdrowi. Nikt nie pauzuje za kartki. - Nastroje w drużynie po wygranej z Miedzią są więcej niż dobre - mówi szkoleniowiec bełchatowian Marcin Węglewski. - Dlatego też pracuje się z przyjemnością. Tak, jak i w meczu z zespołem z Legnicy nie jesteśmy faworytami, my możemy jedynie sprawić niespodziankę i stać nas na to.

Jak udało siw nam ustalić piłkarze otrzymali część zaległych wynagrodzeń. Sytuacja finansowa klubu nadal jest jednak fatalna. GKS zadłużony jest na kilka milionów złotych. Ostatnio jednak rajcy miejscy podjęli decyzję o wsparciu finansowym klubu. Miasto ma ogłosić konkurs w którym kluby sportowe będą mogły ubiegać się o dotację celową, między innymi na wypłatę stypendiów.

Tymczasem piłkarze z Bełchatowa rozpoczęli przygotowania do sobotniego meczu w Niecieczy wtorkowymi zajęciami na siłowni oraz boisku. - Środa i czwartek to treningi od godziny 10 - mówi Michał Antczak. - Za to po piątkowych zajęciach drużyna uda się na krótkie przedmeczowe zgrupowanie do Tarnowa. Spotkanie w Niecieczy rozpocznie się o godzinie 20. ą

I liga

3. kolejka. Czwartek (10 września): Chrobry Głogów - Widzew Łódź (godz. 20.30). Piątek (11 września): Jastrzębie - Radomiak (16), Puszcza Niepołomice - Korona Kielce (19), Miedź Legnica - Resovia (19), Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec (19.45). Sobota (12 września): Termalika Nieciecza - GKSBełchatów (20), GKSTychy - Sandecja Nowy Sącz (19), ŁKS Łódź - Stomil Olsztyn (12.40). Niedziela (13 września): Górnik Łęczna - Arka Gdynia (12.40).