W Łodzi w poniedziałek rozpoczyna się 39. Festiwal Szkół Teatralnych

Akademia Sztuk Teatralnych z Krakowa natomiast przedstawi: „Hey U” w reżyserii Agnieszki Glińskiej, „(Nie)pokoje” według dramatów Michała Walczaka w reżyserii Grzegorza Mielczarka oraz „Popatrz na mnie” do scenariusza Patrycji Kowańskiej i w reżyserii Ewy Kaim. Filia krakowskiej AST w Bytomiu zaproponuje spektakl „Flying Fish” (choreografia Ferenc Fehér), a filia we Wrocławiu: „Gdy przyjdzie sen. Tragedia miłosna”, tekst i reżyseria Paweł Wolak i Katarzyna Dworak - PiK, „Noc wśród drzew”, tekst Konrad Hetel i Radek Stępień (także reżyser spektaklu) oraz „Wrocław. Escape Room”, tekst Piotr Rowicki, reżyseria Arkadiusz Buszko. Akademia Teatralna w Warszawie pokaże widowiska: „Antygona. Edyp” w adaptacji i reżyserii Adama Nalepy, do tłumaczeń Antoniego Libery, „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk, reżyseria Anna Sroka-Hryń, „Stramer” Mikołaja Łozińskiego, reżyseria Marcin Hycnar. A filia AT w Białymstoku pokaże spektakl „Darwin albo dzieci ewolucji”, dramaturgia Łukasz Zaleski, reżyseria Magdalena Miklasz.