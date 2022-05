W niedzielę na Widzew mogłoby przyjść ponad 25 tys. widzów. Na razie cicho o fecie na placu Wolności

Jak twierdzą dobrze wtajemniczeni, gdyby stadion Widzewa miał pojemność ponad 25 tys. widzów, byłby pełen. Jest w tym twierdzeniu dużo racji.

Jeśli Widzew awansuje do ekstraklasy, kibice tego klubu szykują wielką fetę na placu Wolności, ale na razie tego tematu nikt nie porusza głośno, by nie zapeszyć. Podobnie jest z wręczeniem pucharu za awans do ekstraklasy. Działacze PZPN będą przygotowani, ale puchar będzie schowany głęboko w bagażniku...

Czytaj też: