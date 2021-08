W poniedziałek licea, technika i branżówki ogłaszają listy przyjętych po głównym etapie naboru Maciej Kałach

Zobacz galerię (2 zdjęcia) W poniedziałek (2 sierpnia) licea ogólnokształcące, technika i branżówki ogłaszają listy przyjętych po głównym etapie naboru archiwum Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W poniedziałek (2 sierpnia) licea ogólnokształcące, technika i branżówki ogłaszają listy przyjętych po głównym etapie rekrutacji do klas pierwszych. Poniedziałkowe listy to zamknięcie najbardziej powszechnej fazy naboru. Najpierw, w końcówce lipca, prawie 22 tys. tegorocznych absolwentów szkół podstawowych z województwa łódzkiego dowiedziało się, czy zakwalifikowali się do wybranego LO, technikum lub branżówki. Taką kwalifikację należało potwierdzić w szkole średniej, przedstawiając odpowiednie dokumenty do minionego piątku (30 lipca). Listy z poniedziałku to efekt tego potwierdzania.