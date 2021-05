W regionie Łódzkim otwiera się 18 powszechnych punktów szczepień. Mobilny punkt rusza w trasę

W sumie w tym tygodniu w województwie łódzkim rozpoczyna pracę aż 18 punktów szczepień powszechnych. Każdy z nich będzie szczepił na masową skalę. Wśród nowych miejsc jest m.in. pracujący od środy punkt na terenie zgierskiego MOSiR-u. Początkowo będzie szczepił 360 osób dziennie, ale liczba pacjentów może być zwiększona. Przy punkcie znajduje się parking, ale wydłużona będzie też linia autobusowa nr 1. Do wczoraj na pierwsze dwa tygodnie maja terminy już się rozeszły, przyjmowane są zapisy na trzeci tydzień.

Od środy działać będzie punkt szczepień powszechnych w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Skorupki 21 w Łodzi. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przyznała mu 1100 dawek Moderny oraz 1100 szczepionki Astra Zeneca do wykorzystania do niedzieli. To oznacza, że codziennie będzie się szczepić po około 440 osób, choć możliwości hala sportowa ma dużo większe – nawet tysiąc osób dziennie.

Nadal jednak na otwarcie czeka pięć punktów: w Bełchatowie, Rawie Mazowieckiej, Opocznie, Zduńskiej Woli i w Skierniewicach. Natomiast punkt szczepień w łódzkim Bionanoparku dostał tylko 360 szczepionek na tydzień i dobudowana część do szczepień powszechnych, która ma obsługiwać 500 osób dziennie, nadal stoi niewykorzystana.

Część punktów działa już drugi tydzień. Łódzka Sport Arena dostała wczoraj 7600 dawek Moderny na ten tydzień. Część to dotychczasowe punkty w szpitalach węzłowych, które zwiększyły moce szczepienne.

To oznacza, że zamiast 7,5 tys osób na dobę, będzie można szczepić aż 15 tys. osób.

Jak wyjaśnia Jolanta Kowalik-Gęsiak, pełnomocnik wojewody łódzkiego ds. szczepień zapewnia, że wszystkie z 50 stworzonych punktów szczepień powszechnych zostanie uruchomionych najpóźniej na początku przyszłego tygodnia, gdy dotrą do nich szczepionki.

- Dostawa szczepionki została tak zaplanowana, żeby w żaden sposób nie zakłócała pracy dotychczasowych punktów – wyjaśnia Kowalik-Gęsiak.

W trasę po województwie łódzkim rusza cieszący się ogromną popularnością mobilny punkt szczepień w kontenerze. Prawdopodobnie od czwartku zostanie wysłany do Rzgowa, od przyszłego tygodnia do Piotrkowa Trybunalskiego. Można w nim dostać jednodawkową szczepionkę firmy Johnson&Johnson bez wcześniejszego umawiania się. Punkt stał w majówkę na Zdrowiu. Stała do niego gigantyczna kolejka, ostatecznie udało się zaszczepić 2085 osób. Wiele osób chciało mieć sprawę szczepień za jednym zastrzykiem „z głowy”, ale były też osoby, którym przełożono termin w zwykłym punkcie.

Do tej pory NFZ na szczepienia mieszkańców regionu wydał już 23,6 mln zł. To pieniądze z budżetu państwa ze specjalnego funduszu na walkę z COVID-19. Wszyscy dorośli mieszkańcy Łódzkiego mają mieć możliwość przyjęcia pierwszej dawki najpóźniej do sierpnia.