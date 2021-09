W sądzie w Łodzi przy zamkniętych drzwiach zaczął się proces o zabójstwo. Sprawca ukrył się w hotelu na Widzewie. Tam wpadł

Na wniosek obrony sędzia Ewa Kabzińska – ze względu na ważny interes prywatny pokrzywdzonych – wyłączyła jawność procesu. Dlatego dziennikarze po odczytaniu aktu oskarżenia przez prokurator Danutę Nowak opuścili salę sądową.

Tragedia w bloku przy ul. Ciołkowskiego

Śledczy ustalili, że Rafał S. wynajmował mieszkanie w bloku przy ul. Ciołkowskiego w Łodzi na Górnej, w którym mieszkał z 49-letnią Anną Sz. Od czasu do czasu między nimi dochodziło do ostrych kłótni, tak że interweniowała policja. Podczas jednej z interwencji kobieta oznajmiła stróżom prawa, że Rafał S. chciał ją udusić.

Była to zapowiedź to tragedii, do której doszło 18 listopada 2020 roku. Tego dnia wybuchła awantura, podczas której oskarżony chwycił poduszkę typu „jasiek” i przyłożył do twarzy konkubiny. Potem przyznał śledczym, że dociskanie trwało od jednej do dwóch minut. Gdy puścił poduszkę, kobieta - zapewne już martwa - osunęła się na podłogę.