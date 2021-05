W województwie łódzkim legalnie pracuje już blisko 42,5 tys. Ukraińców, najwięcej w historii. Których obcokrajowców jest najwięcej?

W województwie łódzkim legalnie pracuje niemal 42,5 tys. Ukraińców. Za tylu pracodawcy płacą składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS. Tak wielu Ukraińców jeszcze legalnie u nas nie pracowało, a przedstawicieli tej nacji - jak szacuje łódzki naukowiec - w Łodzi i całym województwie może być o kilkadziesiąt procent więcej.Ukraińcy od lat stanowią największą grupę cudzoziemców, którzy pracują w województwie łódzkim, ta liczba znacznie wzrosła w ostatnich latach. w grudniu 2014 roku firmy zatrudniały 1699 osób z tego kraju. Od tego czasu liczba obcokrajowców regularnie rosła - aż do wybuchu pandemii koronawirusa. Pod koniec lutego ubiegłego roku w województwie łódzkim legalnie pracowało 37.066 Ukraińców, później nastąpiło kilkumiesięczne pandemiczne załamanie rynku pracy i liczba ta spadła.- Lockdown i pandemia przyhamowały w ubiegłym roku przyjazd przedstawicieli tej narodowości do Polski, ale obecnie sytuacja wróciła już do normy - mówi Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS województwa łódzkiego. - Odnotowaliśmy przyrost przyjezdnych w porównaniu z okresem sprzed pandemii.Najsłabiej Ukraińcy byli reprezentowani pod koniec czerwca ubiegłego roku: w naszym regionie pracowało ich niespełna 31,4 tys. osób. Obecnie jest ich dokładnie 42.437.Czytaj dalej

Pixabay