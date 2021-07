Wakacyjne atrakcje wróciły na ulicę Piotrkowską. Są cyrkowcy, koncerty, stand-upy i wiele innych

Letnie atrakcje wracają na Piotrkowską

Wraz z wakacjami na Piotrkowską powróciły koncerty i występy artystów ulicznych organizowane przez Łódzkie Centrum Wydarzeń. W piątki i w soboty w godz. 17-20 oraz w niedziele w godz. 13-16 swoje sztuki będą prezentować cyrkowcy, szczudlarze, klauni i mimowie. Artyści poprowadzą animacje dla dzieci, pokażą też jak korzystać z cyrkowych sprzętów.

Weekendowe koncerty z balkonów na Piotrkowskiej

W sobotnie i niedzielne wieczory na Piotrkowskiej można będzie zobaczyć muzyków grających krótkie koncerty z nietypowych miejsc np. z balkonów. Dokładne miejsca ich występów są objęte tajemnicą. Wiadomo, że By trzeba zadrzeć do głowy do góry.

Niedzielne spektakle na podwórku łódzkiego magistratu

W niedziele na dziedzińcu Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104) prezentowane będą spektakle dla dzieci. W tym tygodniu mali łodzianie będą mogli obejrzeć klasyczną baśń „O rybaku i złotej rybce”.