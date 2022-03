Waldemar Krenc: Nie przyjmę grup rosyjskich i białoruskich do 33. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków

- Nie przyjmę żadnych kolarskich grup rosyjskich i białoruskich do udziału 33. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków - powiedział Waldemar Krenc, przewodniczący zarządu NSZZ Solidarność w okręgu łódzkim i dyrektor Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. - Natomiast wszelkiej pomocy udzielimy grupom ukraińskim. Z przerażeniem obserwujemy, co dzieje się w Ukrainie i solidaryzujemy się z obywatelami tego kraju. Jednocześnie potępiamy wszelkie działania agresorów, stąd nasza decyzja o nie przyjmowaniu do wyścigu kolarskich grup z Rosji i Białorusi.

Waldemar Krenc zdradził, że skontrolował już całą trasę tegorocznego 33. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Start wyścigu nastąpi w Żorach 29 czerwca, a zakończy 2 lipca etapem Kielce - Łódź.