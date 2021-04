Waloryzacja rent i emerytur w 2021 roku. Czy będą podwyżki rent i emerytur w 2021 roku? Sprawdź, ile wyniosą emerytury i renty! 22.04.2021

14 emerytura w 2021. "Emerytura plus". Nowe świadczenie dla emerytów? Komu będzie przysługiwać czternastka? Zobacz, ile wyniesie! 22.04.2021

14 emerytura w 2021. "Emerytura plus". Nowe świadczenie dla emerytów? Komu będzie przysługiwać czternastka? Zobacz, ile wyniesie! Ile otrzymają emeryci w 2021 roku? Aktualna „emerytura plus” to dodatkowa wypłata tzw. trzynastej emerytury, na którą w 2021 roku mogą liczyć seniorzy. Nazwa wzięła się od tak właśnie określonej ustawy, uchwalonej przez Sejm w 2019 roku, która to ustawa po raz pierwszy wprowadziła trzynastą emeryturę jako dodatkowe jednorazowe świadczenie. Często pod pojęciem „emerytury plus” rozumie się też łącznie trzynaste i czternaste świadczenie.