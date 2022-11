Waterpoliści ŁSTW Ocmer Łódź zaprezentują się łódzkiej publiczności. To zupełnie inna drużyna

Mistrzowie Polski, waterpoliści ŁSTW Ocmer Łódź po raz pierwszy w tym sezonie zaprezentują się łódzkiej publiczności. W sobotę o godz. 18 zagrają w Zatoce Sportu z Waterpolo Poznań. Będzie to mecz złotego medalisty poprzedniego sezonu z medalistą brązowym.

Na inaugurację sezonu podopieczni trenera Edwarda Kujawy przegrali z wicemistrzem AZS w Warszawie 9:11. - Podeszliśmy do meczu w stolicy bardzo skoncentrowani, po kilku minutach prowadziliśmy 3:0, ale później mecz wymknął się spod kontroli - mówi trener Edward Kujawa. - Nie mogliśmy się pozbierać, wytrąciły nas z rytmu kłopoty organizacyjne ze stolikiem. Porażka stała się faktem. To była porażka na własne życzenie.

Czas na pierwsze zwycięstwo w sezonie.

- Przygotowujemy się do meczu z Waterpolo Poznań - mówi dyrektor sportowy ŁSTW Adam Faliszewski. - Z drużyną z Poznania mierzyliśmy się już w tym sezonie podczas przygotowań przed sezonem. Raz wygraliśmy, raz przegraliśmy. To rywal dla nas niewygodny, ciężki, który teoretycznie pływacko jest gorzej przygotowany niż my, ale te braki nadrabiają walecznością. Mecze z Waterpolo zawsze były emocjonujące.

Trener Edward Kujawa i grający asystent trenera Piotr Michalski mocno pracowali z drużyną przed sobotnim meczem. - Staraliśmy się zmobilizować drużynę przed meczem z Waterpolo - mówi Edward Kujawa. - Kapitan i asystent Piotrek Michalski odgrywa w tej kwestii niebagatelną rolę. Jego praca w wodzie i zaangażowanie pomagają mi w prowadzeniu drużyny.

ŁSTW Ocmer w tym sezonie to zupełnie inny zespół.

- Stawiamy na młodzież - dodał trener Kujawa. - Mamy bardzo dobrego centra, zmieniamy nasz styl grania, trenowaliśmy stałe fragmenty przez dwa tygodnie. Jeden plus jest taki, że zespół jest cały czas w Łodzi. Nie ma już takiej sytuacji, że z Serbami spotykaliśmy się na lotnisku, wpadali na dwa, trzy dni, potem odlatywali. To się nie sprawdziło, a wykończyło nas finansowo. Tytuł mistrza Polski jest tytułem, ale dla nas było to zbyt kosztowne. W tym roku postawiliśmy na młodzież i wierzę, że to zaprezentuje. Czeka nas ciężki sezon.

W niedzielę o 10.30 na pływalni przy ul. Styrskiej dojdzie do derbów Łodzi w ekstralidze waterpolo. Neptun podejmować będzie ŁSTW Ocmer.