We wtorek (24.08) matura poprawkowa. W Łodzi ze świadectwem dojrzałości z poprawki można startować nawet na bezpłatny kierunek lekarski!

Matura poprawkowa w województwie łódzkim dla 3 tys. absolwentów szkół średnich z 2021 r.

Sierpniowa poprawka to szansa na zdobycie świadectwa dojrzałości dla 3 tys. tegorocznych absolwentów LO i techników z województwa łódzkiego. W maju nie zdali oni jednego z trzech obowiązkowych sprawdzianów pisemnych, wchodzących w skład matury. Zdecydowanie najczęściej była to matematyka. Pojedyncze potknięcie uprawnia do udziału w poprawce, natomiast podwójne – już nie: w takiej sytuacji jest 1,5 tys. absolwentów z Łódzkiego – oni na następną szansę zdobycia świadectwa dojrzałości muszą poczekać do 2022 r.

12 tys. absolwentów z Łódzkiego, czyli 73 proc. maturalnego rocznika, zdobyło świadectwo dojrzałości w maju.

Miejsce poprawki (co do zasady) to LO lub technikum ukończone wiosną przez absolwenta. Będą obowiązywać procedury związane z epidemią koronawirusa: zatem np. młodzież wejdzie do szkoły w maseczkach, które można zdjąć dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca w ławce.