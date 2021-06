Wiadukt na węźle Łódź Północ autostrady A1 do remontu. Utrudnienia i zmiany organizacji ruchu również na autostradzie A2

Rozpoczął się remont węzła A1 Łódź-Północ. Duże zmiany na A2

Ruch na autostradzie A2 na kierunku Warszawa - Poznań pod remontowanym wiaduktem odbywa się teraz na jednym pasie w obie strony. Kierowcy jadący zarówno w stronę Warszawy jak i Poznania wjeżdżając pod wiadukt muszą zjechać na lewy pas, jedyny, który jest obecnie do dyspozycji na odcinku 150-200 metrów. Ograniczenia, acz niewielkie występują także na łącznicy z Gdańska w kierunku Warszawy. Kolejne zmiany w organizacji ruchu mają być wprowadzane sukcesywnie, w dostosowaniu do postępu robót. Pełny ruch pod wiaduktem ma zostać przywrócony do końca roku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w przypadku A1 w zasadzie nic się nie zmieni, bo wiadukt na węźle Łódź Północ i tak jest wyłączony od dwóch lat z użytku, a ruch w kierunku Katowic kierowano sąsiednią łącznicą. Na obiekcie blisko dwa lata temu zauważono zarysowania i pęknięcia, dlatego został zamknięty. W 2020 r. jego stan analizowali naukowcy z Politechniki Warszawskiej, a tym, co ustalili zajął się zespół ekspertów powołany przez dyrektora GDDKiA przygotowując plan robót konserwacyjnych.