Wicepremier Piotr Gliński pod wrażeniem pracy AKS SMS Łódź. Kartka z autografem od reprezentanta Polski. Zdjęcia

– Swoją obecnością zaszczycił nas premier profesor Piotr Gliński, który zapoznał się z historią klubu, planami rozwoju i szkoleniem sportowym naszych zawodników – napisał na Facebooku Piotr Stępień, prezes AKS SMS Łódź.

Sternik AKS SMS, z najbliższymi współpracownikami, zaprezentował Piotrowi Glińskiemu obiekty SMS, przybliżając przy okazji działalność klubu oraz przedstawił ambitne plany na przyszłość.

- Cieszymy się, że nasza praca przynosi zauważalne efekty - powiedział Piotr Stępień. - Zawsze szkolenie młodzieży, to materia wymagająca wsparcia. Jesteśmy wdzięczni, że mimo złych warunków atmosferycznych, pan premier zdecydował się na wizytę w naszej szkole i zwiedzenie, nie tylko sportowych obiektów. Doszło też do ciekawej i niezwykle merytorycznej rozmowy z naszymi trenerami. Nasz gość oglądał także zajęcia treningowe sportowej młodzieży AKS SMS. Jesteśmy pod dużym wrażeniem zainteresowania, jakie nam okazał wicepremier. Takie spotkanie, to ogromna motywacją do dalszej pracy w szkoleniu kolejnych roczników piłkarzy.