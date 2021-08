Widzew - Górnik Polkowice. Będą grać przeciw prezesowi i trenerowi Widzewa Łódź

O tym spotkaniu rozmawiają piłkarze obu drużyn. Telewizyjna stacja Górnika Polkowice przeprowadziła wywiad z zawodnikiem dolnośląskiego klubu. Mariusz Szuszkiewicz wraca po lekkiej kontuzji do drużyny Górnika.

Czujesz tę moc prze meczem z Widzewem? –pyta reporter klubowej stacji. – Mecz z Widzewem jest dla nas meczem z podtekstem – mówi Mariusz Szuszkiewicz. – Zagramy przeciwko byłemu trenerowi, są w Widzewie też byli zawodnicy Górnika, jest w Łodzi były prezes Górnika Polkowice Mateusz Dróżdż. Na pewno ludziom związanym z Polkowicami będziemy chcieli się pokazać z jak najlepszej strony.

Dwa sezony temu Widzew przegrał w Polkowicach 0:3, w Łodzi Widzew wygrał 1:0 po golu Daniela Mąki. Z tamtej drużyny Widzewa w pierwszym składzie trenera Janusza Niedźwiedzia pozostali jedynie Daniel Tanżyna i Przemysław Kita.

Jest też Patryk Mucha, który grał przecież w Górniku Polkowice.

– Jak przypominam sobie tamten mecz, to na pewno nie byliśmy drużyną słabszą – dodał Mariusz Szuszkiewicz. – Zdecydował rzut wolny. Wtedy przegraliśmy 0:1. W rewanżu to my byliśmy górą. Czeka nas w sobotę ciekawe widowisko. Mam nadzieję, że wygramy.

Kto jest najlepszym strzelcem Górnika w tym sezonie pierwszej ligi? Nie ma króla, bo pięćgoli zdobyło pięciu graczy: Maciej Pałaszewski, Mateusz Piątkowski, Adrian Purzycki, Eryk Sobków, Mariusz Szuszkiewicz. – Nie ma co się zatrzymywać na tej jednej bramce – mówi Mariusz Szuszkiewicz. – Chcę strzelać, chcę asystować, więc na pewno sam na to czekam. Drużyna też tego potrzebuje.

Widzew też potrzebuje bramek i asyst. Na razie łodzianie strzelili dwa razy tyle goli, co Górnik Polkowice, czyli dziesięć. Dwie bramki (obie z karnych) ma na koncie Paweł Tomczyk, a po jednej: Karol Danielak, Fabio Nunes, Radosław Gołębiowski, Michał Grudniewski, Bartosz Guzdek, Marek Hanousek, Patryk Stępiński.

Dziś rozpoczęła się otwarta sprzedaż biletów na mecz Widzewa z Górnikiem. Z okazji końca wakacji klub zaprasza na mecz z Górnikiem Polkowice dzieci i młodzież do 18. roku życia, dla których przygotowano bilety za symboliczną złotówkę. Przed meczem na młodych kibiców będą czekały liczne atrakcje. Władze Widzewa Łódź zdecydowały się na otwarcie sektora gości dla dzieci wraz z rodzicami. ą