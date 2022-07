Widzew i bilety. Widzew z nowym systemem biletowym. Stellis partnerem technologicznym łódzkiego klubu

Nieprzerwanie od 2017 roku Widzew bije rekordy w sprzedaży karnetów. To do Klubu z al. Piłsudskiego należy aktualny rekord Polski (16 401 sprzedanych karnetów), a od otwarcia nowego stadionu liczba sprzedanych abonamentów nie spadła poniżej 15 tysięcy. Tysiące sprzedawanych karnetów, ogromne zainteresowanie biletami, a także stała możliwość zwolnienia swojego miejsca przez karnetowicza pozostałym kibicom, były impulsem do wdrożenia nowego systemu ticketingowego razem z nowym Partnerem Technologicznym.

Firma Stellis stanęła przed niełatwym zadaniem, ponieważ zarządzanie tak ogromną bazą kibiców jest odpowiedzialnym i wymagającym wyzwaniem technologicznym. Nowy partner Widzewa znalazł jednak rozwiązanie używając własnej platformy Stellis One Ticketing, dzięki której sprzedaż i zarządzanie wejściówkami znacznie się usprawni, ale również daje wiele kolejnych możliwości.

Główną zaletą nowego systemu jest możliwość dwóch wariantów zwalniania miejsca karnetowego. Jeden z nich jest doskonale znany kibicom - pozwala na zwolnienie miejsca i uzyskanie specjalnego kodu do przekazania innemu sympatykowi Widzewa, który będzie mógł obejrzeć mecz na stadionie. Drugim wariantem będzie natomiast bezpośrednie zwolnienie miejsca do otwartej sprzedaży przez klub (opcja dostępna w drugiej części tygodnia). Oznacza to, że Stellis zadbał o to, by znacznie usprawnić dystrybucję “wolnych” biletów i pozwoli wcześniej zakupić wejściówki, już bez pośredników.