Widzew - Lech. Ćwierćfinalista Ligi Konferencji Europy zagra w Łodzi. Duży rabat dla posiadaczy karnetów

Dziś o godz. 12 rozpocznie się otwarta sprzedaż biletów. Posiadacze karnetów, którzy tego dnia nie będą mogli pojawić się na trybunach, mogą udostępnić swoje krzesełko innym sympatykom. Zwalnianie trwało do północy. Do wczorajszego południa kibice Widzewa Łódź zwolnili już niemal 1500 miejsc na mecz z poznańskim Lechem.

Stawką czwartkowego meczu Lecha w Sztokholmie był awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy i dołączenie do 24. najlepszych klubów w Europie. Po tym meczu Lech przyjedzie na Widzew, gdzie w niedzielę o 17.30 powalczy o punkty w PKO Ekstraklasie. Obie drużyny marzą o zajęciu miejsca na podium. Pojedynek z Lechem to dla Widzewa powiew europejskich pucharów.

W I etapie osoby zwalniające będą mogły przekazać kod do zakupu biletu innej osobie. W II etapie kody zostaną wyłączone, a wszystkie zwolnione miejsca trafią do otwartej puli biletów. Te będą mogły zostać nabyte w otwartej sprzedaży. Wejściówki można zwalniać do 2 godzin przed pierwszym gwizdkiem, czyli do 19 marca, do godz. 15:30. Każdorazowe zwolnienie miejsca na domowy mecz Widzewa daje1 procent zniżki na zakup karnetu na kolejny sezon. Kibic może zebrać nawet 17 procent rabatu!