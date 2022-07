Widzew - Lechia 2:3. Piłkarze Widzewa dwa razy odrobili straty, ale doświadczony Flavio strzelił gola nr 102 i był katem

Już w 5 minucie łodzianie stracili pierwszego gola. Maciej Gajos strzelił po przejęciu piłki na 30 metrze. Podprowadził piłkę pod pole karne i strzelił nie do obrony. Henrich Ravas był bez szans.

Siedem minut później Szymon Marciniak podyktował jedenastkę dla Widzewa. Najpierw była ręka Davida Steca po zagraniu Pawła Zielińskiego, a później faul na Bartłomieju Pawłowskim. Jedenastkę wykorzystał Bartek Pawłowski. Michał Buchalik rzucił się w dobrą stronę, ale strzał był mocny i precyzyjny. To już trzeci gol Bartłomieja Pawłowskiego w tym sezonie!

Jeszcze przed przerwą Łukasz Zwoliński strzelił gola dla Lechii. Najpierw uderzył Flavio Paixao, piłkę odbił Henrich Ravas, a skuteczną dobitką popisał się Łukasz Zwoliński. Lepiej mógł zachować się łódzki bramkarz.

Po przerwie tempo meczu nieco osłabło. W 54 minucie Dominik Kun zagrał piętą, ale lepiej gdyby piłka doszła do Juliusza Letniowskiego - byłaby bramka. Po niekonwencjonalnym zagraniu Dominika Kuna piłka minęła słupek bramki Lechii

Kapitalna akcja Made in Iberia miała miejsce w 71 min. Doskonałe podanie Fabio Nunesa wprost na nogę Jordiego Sancheza. Hiszpan wykończył akcję Portugalczyka. Kibice Widzewa mają nowego idola.

Kibice byli wniebowzięci. Mecz oglądało 17.202 kibiców. Rekord tego sezonu ekstraklasy.

Kiedy wydawało się, że będzie remis. 37-letni Portugalczyk, Flavio Paixao strzelił swego 102 gola w ekstraklasie. Flavio Paixao ograł Bożidara Cżorbadżijskiego i strzałem w górny róg pokonał Henricha Ravasa.

W ostatniej minucie Michał Buchalik uratował Lechię.

Po ostatnim gwizdku sędziego kibice żegnali widzewiaków gromkimi brawami. Łodzianie zasłużyli na oklaski.