Widzew Łódź chce organizacyjnie przygotować się na powrót do ekstraklasy Dariusz Kuczmera

Kolejne zwycięstwo razem z kibicami i piłkarzami fetują prezes Widzew Mateusz Dróżdż i wiceprezes Michał Rydz Fot. Krzysztof Szymczak

Widzew Łódź wzmacnia strukturę organizacyjną. Zwiększenie zatrudnienia w kluczowych działach, dalsza profesjonalizacja działań Akademii Widzewa, jeszcze ściślejsza współpraca z przedstawicielami widzewskiej społeczności - to główne działania, jakie będzie podejmować Widzew Łódź w najbliższym czasie, by organizacyjnie przygotować się na powrót do ekstraklasy - pisze oficjalny portal klubu widzew.com.